Indeksi na evropskih borzah mešano, nafta navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 28. marca - Indeksi na evropskih borzah so trgovalni teden začeli mešano. Vlagatelji so previdni in spremljajo razmere v Ukrajini in razvoj dogodkov, povezanih z okužbami s koronavirusom. Cene nafte so precej padle, evro se je v primerjavi z dolarjem malenkost podražil.