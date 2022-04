Kamniti vodnjak po več kot 20 letih spet pred novogoriškim sodiščem

Nova Gorica, 2. aprila - Kamniti vodnjak iz 18. stoletja, ki so ga pred več kot 20 leti razstavili in umaknili izpred stavbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici, znova stoji v bližini sodnega poslopja. Manjka mu le še pokrov, ki naj bi ga namestili do sredine letošnjega leta, je za STA povedal direktor sodišča Samo Turel.