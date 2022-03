Neuspele vloge za glasovanje po pošti iz tujine bo DVK vnesla ročno

Ljubljana, 28. marca - Državna volilna komisija (DVK) se ponovno opravičuje vsem volivkam in volivcem za četrtkovo nezmožnost oddaje vloge za glasovanje po pošti iz tujine. Vse vloge, ki so jih volivci poskusili oddati pravočasno, pa jih zaradi izpada sistema niso mogli, bodo ročno vnesli v sistem in obdelali v evidenci volilne pravice, so pojasnili na DVK.