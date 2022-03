V Kranju pregledna razstava slik in risb Nikolaja Beera

Kranj, 29. marca - Gorenjski muzej bo drevi ob 18. uri v Mestni hiši v Kranju odprl pregledno razstavo slik in risb akademskega slikarja Nikolaja Beera. Razstava bo na ogled do 8. maja, 21. aprila pa bo potekala predstavitev kataloga z besedili umetnostnih zgodovinarjev in kustosov Leva Menašeja, Irme Brodnjak Firbas ter Damirja Globočnika.