Podaljšan rok pri razpisih za podporo naložbam v kmetijska gospodarstva

Ljubljana, 28. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek roka za vložitev vloge na 23. in 24. javni razpis za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 podaljšalo s 26. aprila na 15. junij. Gre za razpisa za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in za zaščito rejnih živali.