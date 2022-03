Bruselj zaradi vojne v Ukrajini s finančno pomočjo ribiškemu in akvakulturnemu sektorju

Bruselj, 28. marca - Evropska komisija je zaradi ruskega napada na Ukrajino uvedla nove krizne ukrepe v podporo ribištvu, akvakulturi in predelavi morske hrane. Prek Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo se bo gospodarskim subjektom v teh sektorjih zagotovilo takojšnjo pomoč v obliki finančnega nadomestila za gospodarske izgube in dodatne stroške.