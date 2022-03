Predstavniki političnih strank na soočenju o lokalni samoupravi za ustanovitev pokrajin

Medvode, 28. marca - Na soočenju predstavnikov političnih strank, ki ga je organiziral Klub neodvisnih županj in županov, so razpravljali o vprašanjih lokalne samouprave. Predstavniki so naklonjeni pokrajinam in morebitni ponovni vzpostavitvi ministrstva za lokalno samoupravo. Vse stranke, razen gibanja Povežimo Slovenijo, podpirajo nezdružljivost županske funkcije.