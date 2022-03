Izrael, ZDA in arabske države za krepitev odnosov, tudi v luči iranske grožnje

Tel Aviv, 28. marca - Izrael in zavezniške arabske države želijo skupaj z ZDA poglobiti sodelovanje, zlasti v luči grožnje, ki jo po njihovem mnenju predstavlja Iran. Poglobljeno zavezništvo "ustrahuje in odvrača" Iran, je danes dejal izraelski zunanji minister Jair Lapid na srečanju s kolegi iz ZDA, Egipta, Bahrajna, Maroka in Združenih arabskih emiratov.