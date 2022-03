Na sojenju Žarku Gorenjcu za umor žene pričali starši

Ljubljana, 28. marca - Na okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Žarku Gorenjcu, obtoženemu, da je v začetku marca lani vzel življenje svoji ženi. Zaslišali so več prič, med njimi očeta in mamo obtoženca. Mama je pričala, da ji je sin na dan umora po telefonu povedal, da je ubil svojo ženo in da ne bo nikoli več videl svoje triletne hčere.