V Kopru za vzpostavitev regionalnega otroškega gledališča

Koper, 28. marca - V Gledališču Koper so danes predstavili pobudo za vzpostavitev istrskega gledališkega centra za profesionalno produkcijo gledaliških in plesnih predstav za otroke ter trajnostno skrb za kulturno-umetniško vzgojo Pri svetilniku. Vzpostavitev rednega financiranja bi omogočilo izvedbo dveh otroških premier letno, festivala in drugih vsebin.