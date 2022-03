Civilna zaščita pripravljena na prihodnje izzive

Ljubljana, 28. marca - Civilna zaščita je v času epidemije covida-19 pridobila številne izkušnje in je pripravljena na vse izzive v prihodnje, je na virtualni novinarski konferenci poudaril poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Na konferenci je sicer predstavil delovanje in aktivnosti civilne zaščite med spopadanjem z epidemijo, so sporočili z ministrstva za obrambo.