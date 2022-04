Ptujsko sodišče lani zmanjševalo število nerešenih zadev

Ptuj, 1. aprila - Ptujsko okrožno sodišče je skupaj z okrajnima sodiščema na Ptuju in v Ormožu lani v reševanje prejelo 28.891 zadev oziroma odstotek več kot leto prej. V celotnem ptujskem sodnem okrožju so rešili 29.206 zadev, kar je kljub nadaljevanju epidemije za skoraj devet odstotkov več kot leta 2020. Število nerešenih zadev so znižali za sedem odstotkov.