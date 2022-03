V Nemčiji izpustili častnika, pri katerem so našli radioaktivni material

Frankfurt, 28. marca - Nemško tožilstvo v Frankurtu je danes sporočilo, da so iz pripora izpustili nemškega vojaškega častnika, ki je bil aretiran zaradi posedovanja radioaktivnega materiala in velike količine orožja. Moški je bil v priporu od oktobra lani, ko so ga pridržali v okviru racije v Aldenhovnu, potem ko so na njegovem domu odkrili skladišče orožja.