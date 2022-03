V dveh ljubljanskih volilnih enotah zavrnili listi Zavezništva osvobodimo Slovenijo, v eni tudi Listo Borisa Popoviča

Ljubljana, 28. marca - Volilne komisije volilnih enot v teh dneh potrjujejo kandidatne liste, ki so jih vložile stranke in liste. Za zdaj so zavrnili kandidatno listo Zavezništva osvobodimo Slovenijo v volilnih enotah Ljubljana - Bežigrad in Ljubljana - Center. V slednji so zavrnili tudi Listo Borisa Popoviča.