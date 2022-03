Začela se je javna razprava glede ustanavljanja krajinskega parka Češeniške in Prevojske gmajne

Lukovica/Domžale, 28. marca - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno obravnavo poslalo predlog uredbe o krajinskem parku Češeniške in Prevojske gmajne. Gre za okoli 416 hektarjev veliko območje, ki leži v Ljubljanski kotlini in obsega dele območij občin Domžale in Lukovica. Javna obravnava predlagane uredbe bo potekala do 28. maja, so sporočili z ministrstva.