V Helsinke prispel zadnji vlak iz Rusije

Helsinki, 28. marca - V Helsinke je v nedeljo zvečer prispel zadnji vlak iz ruskega Sankt Peterburga, s čimer so zabeležili konec železniške povezave med Rusijo in Evropsko unijo. Finska železniška družba VR je namreč začasno ukinila vlake iz Rusije, ki so bili sicer od ruske invazije na Ukrajino redno razprodani.