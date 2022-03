LUD Literatura aprila s štirimi bralnimi klubi za navdušenje nad branjem

Ljubljana, 28. marca - V Ljubljani bodo aprila štirje bralni klubi, ki jih pripravlja Literarno-umetniško društvo (LUD) Literatura ob podpori Mestne občine Ljubljana. Namen klubov, ki so jih zasnovali tako odraslim kot mladim od 9. do 12. leta, je po navedbah LUD Literatura širiti navdušenje nad branjem med ljudmi različnih starosti, okusov in zanimanj.