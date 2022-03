Požar napovedal kazensko ovadbo sodnega senata, ki je zanj odredil sklep o priporu

Ljubljana, 28. marca - Novinar in lastnik portala Požareport Bojan Požar je napovedal vložitev kazenske ovadbe zoper člane sodnega senata, ki so zanj zaradi nenavzočnosti na obravnavi odredili sklep o priporu. Očita jim protizakonito, pristransko in krivično sojenje. Zahteva tudi izločitev senata iz sojenja, je zapisal na spletni strani.