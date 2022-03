Evropske borze začele z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 28. marca - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP previdno optimistični glede mirovnih pogajanj med Ukrajino in Rusijo, po drugi strani pa jih v luči novega izbruha okužb s koronavirusom v slabo voljo spravlja delno zaprtje javnega življenja v Šanghaju.