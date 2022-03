V Benetkah velika razstava južnoafriške umetnice Marlene Dumas

Benetke, 31. marca - Marlene Dumas je svoje tesnobne portrete in človeške figure razstavljala v največjih muzejih po vsem svetu. V beneški palači Palazzo Grassi so pripravili prvo obsežno razstavo južnoafriške umetnice v Italiji, ki je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa verjetno tudi ena najbolj osebnih. Na ogled bo do 8. januarja 2023.