Za pomoč čebelarstvu na voljo 57.000 evrov

Ljubljana, 28. marca - Kmetijsko ministrstvo je v petkovem uradnem listu objavilo dva razpisa za pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev. En razpis je namenjen za sofinanciranje zdravil, drugi pa za sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. junija.