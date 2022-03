Policisti prijeli osumljenca za več požarov na območju centra Ljubljane

Ljubljana, 28. marca - Ljubljanski policisti so prijeli 25-letnika, ki je osumljen več požarov na območju centra Ljubljane. V nedeljo so namreč poročali o požaru v notranjosti zabojnika za testiranje na covid-19 na Bavarskem dvoru, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, obveščeni pa so bili še o požaru stojnice ter smetnjaka ob enem od gostinskih lokalov.