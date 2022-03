Na avstrijskem Koroškem raziskava o stanju dvojezičnosti

Celovec, 28. marca - Na avstrijskem Koroškem ta mesec in v aprilu izvajajo raziskavo o rabi jezika in dvojezičnosti v izbranih občinah na jugu avstrijske Koroške. Raziskavo po naročilu urada avstrijskega zveznega kanclerja opravlja dunajski inštitut za raziskave OGM. Med prvimi so vabila k sodelovanju poslali občini Globasnica.