V Mariboru in Ljubljani letos četrti Trigger

Ljubljana, 28. marca - Gledališče Glej in Moment Maribor v sodelovanju s Centrom za kreativnost pri Muzeju za oblikovanje in arhitekturo (MAO) ter partnerji med 29. marcem in 1. aprilom prirejata četrto platformo za internacionalizacijo sodobnih uprizoritveni praks Trigger. Dogodki bodo potekali v Mariboru in Ljubljani.