Snežne razmere v visokogorju

Na dovolj strmih, prisojnih pobočjih se lahko sproži kakšen majhen plaz mokrega snega ali pa ga sprožite ob večji obremenitvi predvsem od poznega dopoldneva do poznega popoldneva. Zjutraj in dopoldne je predvsem v visokogorju še vedno precej nevarno za zdrs.

Situacija je pomladanska. Sneg ponoči zaradi jasnega vremena in suhega zraka predvsem v visokogorju pomrzne, čez dan pa se zaradi vpliva sonca zlasti na prisojnih pobočjih ojuži in tudi močneje zmehča. Snežna odeja se tudi tali in kopni. V bolj senčnih legah je ta proces počasnejši, zaradi suhega zraka predvsem v visokogorju sneg ostane suh ali pomrznjen. Sneg je večinoma že dobro osrenjen, le v senčnih legah visokogorja nekoliko manj. Vetru izpostavljene lege so spihane, tudi do kopne podlage. Na prisojnih pobočjih je v sredogorju marsikje kopno.

Danes bo jasno, zrak bo suh. Zapihal bo šibak veter zahodnih smeri. Ničta izoterma bo na okoli 2600 metri nadmorske višine. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo pooblačilo v zahodnih in južnih Julijskih Alpah ter v hribih severne Primorske in Notranjske. To bo nižja oblačnost z vrhom na okoli 2000 metri nad morjem, višje pa bo precej goste koprenaste oblačnosti. Drugod se bo pojavila predvsem koprenasta oblačnost. Pihal bo šibak do zmeren zahodni do jugozahodni veter. Še bo toplo. V sredo se bo od zahoda povsod pooblačilo, vrhovi bodo v oblakih. Pojavljale se bodo padavine, ki jih bo v vzhodnem delu naših gora malo. Meja sneženja bo na zahodu na okoli 1300 metri, na vzhodu pa tudi nad 1500 metri nad morjem. Pihal bo večinoma zmeren jugozahodnik. Nekoliko se bo ohladilo. Oblačno vreme z občasnimi padavinami bo tudi v četrtek in petek.

Snežna odeja bo jutri ponoči pomrznila predvsem v visokogorju, čez dan pa se bo ojužila in precej zmehčala. Sneg se bo na prisojnih legah tudi talil. Snežna odeja bo zjutraj in sprva dopoldne stabilna, čez dan pa se bo zlasti na prisojnih pobočjih nekoliko povečala možnost za kakšen plaz mokrega snega. Nevarnost zdrsa je predvsem v jutranjem času. V sredo se bo ob sneženju nekoliko povečala nevarnost snežnih plazov predvsem v Julijskih Alpah, drugod bo predvidoma premalo novega snega. Ker bo sneg sprva moker in bo snežilo na ojuženo podlago, ne bo izrazitejše šibke plasti, razen nad nadmorsko višino okoli 1900 metri. Nevarnost se bo še nekoliko povečala do četrtka zjutraj, ko bo, vsaj po današnji napovedi, padlo nekaj več snega.