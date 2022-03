Z uporabo aplikacije in zapestnice do kakovostnejšega spremljanja po zdravljenju raka

Maribor, 28. marca - V UKC Maribor so v okviru evropskega projekta Persist opremili 40 oseb, ki so preživele raka dojke ali raka debelega črevesa in danke, z aplikacijo za mobilne telefone in zapestnico, prek katerih podrobneje spremljajo njihovo stanje. Nadejajo se, da jim bodo s tem lahko zagotovili kakovostnejšo obravnavo po zdravljenju.