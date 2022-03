Prevodni Pranger s poklonom prevajalskemu delu Erike Vouk

Maribor, 28. marca - V veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor bodo danes izvedli dolgo pričakovani poklon pesnici in prevajalki Eriki Vouk. Večer, ki so ga načrtovali že januarja kot zaključni večer Prevodnega Prangerja 2021, so zaradi slabe epidemiološke slike in želje po živahni diskusiji v živo zamaknili v pomladne dni.