Nafta občutno cenejša

Singapur, 28. marca - Cene nafte so danes občutno padle, glede na petek so nižje za več kot štiri dolarje. Razlog za padec so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bojazni zaradi manjšega povpraševanja po nafti s Kitajske ob novem izbruhu novega koronavirusa in napovedana ustavitev ognja v Savdski Arabiji, kjer so jemenski Hutiji napadali naftno infrastrukturo.