TV Slovenija: Žito bo zaprlo obrata v Novem mestu in v Ljubljani za Bežigradom

Ljubljana, 27. marca - Podjetje Žito, v lasti hrvaške družbe Podravka, bo zaprlo proizvodna obrata v Novem mestu in v Ljubljani za Bežigradom, je poročala TV Slovenija. Iz Žita so sporočili, da ne gre za posledico višjih cen pšenice in surovin, ampak načrtujejo koncentracijo pekarske proizvodnje Žita na treh lokacijah z namenom povečanja produktivnosti in donosnosti.