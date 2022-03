Delo o posledicah vojne v Ukrajini (28. 3.)

Ljubljana, 27. marca - Mimi Podkrižnik v komentarju Besni vojna in pustošila bo lakota piše o posledicah vojne v Ukrajini. Ukrajina je žitnica Evrope. Ker letošnjo pomlad ni normalne setve in verjetno sploh ne bo žetve in ker je izvoz prekinjen, je generalni sekretar ZN Antonio Guterres pred nedavnim opozoril na 'orkane lakote', ki bodo pustošili po planetu.