Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. in 27. 3.)

Ljubljana, 27. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zmagi slovenskih smučarskih skakalcev na ekipni tekmi v Planici. Poročale so tudi o številu novih primerov obolelih z novim koronavirusom in o tem, da bo v ponedeljek potekala slovesnost ob uradnem prenosu lastništva Narodnega doma v Trstu na slovensko narodno skupnost v Italiji.