Panvita Pomgrad zadnji polfinalist

Kanal, 27. marca - Odbojkarji Panvite Pomgrada so, potem ko so s 3:1 (-19, 23, 18, 23) dobili odločilno tretjo tekmo četrtfinala proti Salonitu Anhovo v Kanalu, postali zadnji polfinalist državnega prvenstva. Sobočani so se tako z dvema zaporednima zmagama v dveh dneh v polfinalu pridružili ACH Volleyju, Merkurju Mariboru in Calcitu Volleyju.