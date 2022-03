Večer o smučarskih skokih (28. 3.)

Maribor, 27. marca - Zoran Mijatović v komentarju Polet ambicij piše o smučarskih skokih. Slovenski skakalci in skakalke so v tej sezoni spisali zgodovino. Izkazalo se je, da sistem deluje. Slovenija ima toliko znanja, da imamo glavnega trenerja v še petih moških reprezentancah, in toliko inovacij, da se morajo gospodarsko veliko močnejši Severnjaki pritoževati.