Finance o zaostankih ljubljanske upravne enote (28. 3.)

Ljubljana, 27. marca - Lana Dakić v komentarju Cvek za upravne enote piše, da na dovoljenje za delo samo v Ljubljani čaka približno 15 tisoč tujcev, uradniki pa so se zganili in se bodo reorganizirali šele zdaj. Avtorica meni, da je na mestu vprašanje, ali bodo tuji delavci sploh še potrebni, ko bodo končno prišli do dovoljenj.