Kijev napoveduje nadaljevanje pogajanj z Moskvo v ponedeljek v Turčiji

Kijev, 27. marca - Po dveh tednih pogajanj med Ukrajino in Rusijo preko videokonferenc naj bi se pogovori že v ponedeljek nadaljevali v živo, in sicer v Turčiji, je danes sporočil glavni ukrajinski pogajalec David Arahamija. V Moskvi so potrdili nadaljevanje pogovorov, a je glavni ruski pogajalec Vladimir Medinski začetek pogovorov napovedal za torek.