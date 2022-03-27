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Izidi kolesarske dirke po Kataloniji

Barcelona, 27. marca - Končni izidi kolesarske dirke po Kataloniji.

 1. Sergio Higuita Garcia (Kol/Bora-hansgrohe)	29:53:33
 2. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers)         +   0:16
 3. Joao Almeida (Por/UAE Emirates9                    0:52
 4. Nairo Quintana (Kol/Arkea-Samsic)                  0:53
 5. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates)                      1:08
 6. Ben O'Connor (Avs/ AG2R Citroen)                   1:10
 7. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X Pro Cycling) 1:13
 8. Guillaume Martin (Fra/Cofidis)                     1:16
 9. Torstein Traen (Nor/Uno-X Pro Cycling)             1:27
10. Sam Oomen (Niz/Jumbo-Visma)                        1:55
ic/ic
© STA, 2022