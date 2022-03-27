Izidi kolesarske dirke po Kataloniji
Barcelona, 27. marca - Končni izidi kolesarske dirke po Kataloniji.
1. Sergio Higuita Garcia (Kol/Bora-hansgrohe) 29:53:33 2. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:16 3. Joao Almeida (Por/UAE Emirates9 0:52 4. Nairo Quintana (Kol/Arkea-Samsic) 0:53 5. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) 1:08 6. Ben O'Connor (Avs/ AG2R Citroen) 1:10 7. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X Pro Cycling) 1:13 8. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 1:16 9. Torstein Traen (Nor/Uno-X Pro Cycling) 1:27 10. Sam Oomen (Niz/Jumbo-Visma) 1:55