Ljubljana, 27. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani zastoj dolg okoli pet kilometrov in se daljša, zamuda je ocenjena na dobre pol ure. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti med priključkoma Unec in Logatec.