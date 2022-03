Skakalci zadovoljni s končano sezono ter nastavki za pomembno prihodnjo

Planica, 27. marca - Slovenski skakalci so tudi na zadnji tekmi prišli do stopničk. Te so bile 20. v sezoni, skupno pa rekordne 59. v tekmovanjih pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Doslej je bil ta rekord iz sezone 2012/13, ko je bilo teh 55. Skakalci so prepričani, da lahko tudi v naslednji sezoni nadaljujejo ta trend po tako uspešni letošnji zimi.