V Vidmu odprli park slovenskega duhovnika Blanchinija

Videm, 27. marca - Beneški Slovenci so v Vidmu dobili pomembno priznanje; mesto je v soboto odprlo nov park, ki so ga poimenovali po beneško-slovenskem duhovniku don Evgeniju Blanchiniju. Slovesnosti se je udeležil tudi državni sekretar Dejan Valentinčič, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.