Jelar na dobri poti do malega globusa, vodi Lindvik

Planica, 27. marca - Vodilni v boju za mali kristalni globus Žiga Jelar (239 m/217,4 točke) je po polovici zadnje tekme sezone v smučarskih skokih v Planici na drugem mestu in je na dobri poti do lovorike. Najboljši po prvi seriji je svetovni prvak v poletih Norvežan Marius Lindvik (241,5 m/222,6). Dobro so nastopili tudi preostali slovenski letalci.