Umrl udeleženec prometne nesreče prejšnjo sredo pri Lahovčah

Cerklje na Gorenjskem, 27. marca - Policija je bila v soboto obveščena, da je za posledicami prometne nesreče, ki se je prejšnjo sredo zgodila na cestu med Nasovčami in Lahovčami, umrl 41-letni voznik. Slednjega so neposredno po nesreči huje poškodovanega s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so danes sporočili iz ljubljanske policijske uprave.