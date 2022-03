Škofja Loka, 27. marca - Škofjeloški policisti so danes zgodaj zjutraj na območju Blegoša obravnavali smrt moškega. Okoliščine kažejo, da je zdrsnil na poledeneli podlagi in padel po strmem pobočju. Posredovali so tudi gorski reševalci, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.