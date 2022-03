Vreme: Sončno in toplo

Ljubljana, 27. marca - Danes in v ponedeljek bo sončno. Zjutraj bo še razmeroma hladno, podnevi pa toplo. V ponedeljek bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju in v višjih legah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 21, na jugovzhodu do 23 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V torek se bo na Primorskem in Notranjskem zmerno pooblačilo, drugod bo še dokaj sončno. Jugozahodni veter se bo nekoliko okrepil.

V sredo se bo povsod pooblačilo. Od jugozahoda bo pričelo deževati, na vzhodu bo padavin malo. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo jasno vreme, nekaj oblačnosti bo le občasno nad severnim Jadranom. V ponedeljek bo zapihal jugozahodnik. Še bo toplo.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi še ugoden in spodbuden.