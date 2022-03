Zadetek dodatno začinil Eriksenovo vrnitev v reprezentanco

Ljubljana, 27. marca - Nogometne reprezentance so v petek in soboto odigrale številne prijateljske tekme, med bolj odmevnimi pa je bil obračun Nizozemske in Danske. Tega je resda tudi po zaslugi dveh golov Stevena Bergwijna s 4:2 dobila zasedba v oranžnih dresih, toda pri Dancih je spet zaigral Christian Eriksen, prvič po zastoju srca na lanskem evropskem prvenstvu.