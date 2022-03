Brooklynu pomembna zmaga nad Miamijem

Miami, 27. marca - Košarkarji Brooklyn Nets so v pretekli noči prišli do pomembne zmage v lovu na končnico severnoameriške lige NBA. Na gostovanju v Miamiju so bili boljši s 110:95. Prvo ime gostov je bil Kevin Durant s 23 točkami, slovenski organizator igre Goran Dragić je s klopi prispeval šest točk, štiri podaje in štiri skoke.