Fehervar izenačil v polfinalu, Salzburg s preobratom do vodstva z 2:0

Ljubljana, 26. marca - V hokejski ligi ICEHL so moštva danes odigrala drugi polfinalni tekmi. Madžarski Fehervar je premagal beljaški VSV s 6:3 in izid v zmagah izenačil na 1:1, na tekmi med Dunajem in Salzburgom pa je slednji po preobratu izsilil podaljšek, zmagal in zdaj vodi z 2:0 v zmagah.