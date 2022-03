Kamničanke in Mariborčanke na prvih tekmah brez težav

Ljubljana, 26. marca - Odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branika so blizu pričakovanega finala državnega prvenstva. Kamničanke na prvi polfinalni tekmi proti GEN-I Volleyju niso imele večjih težav, še manj pa so jih imele Mariborčanke proti Sip Šempetru, tako ene kot druge so zmagale s 3:0.