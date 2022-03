Lewandowski, Vonnova in Shiffrinova čestitali Swiatekovi

Miami, 26. marca - Poljakinja Iga Swiatek bo 4. aprila, ko bodo objavili novo lestvico WTA, prvič prva teniška igralka sveta. Novica je razveselila številne njene oboževalce, med katerimi so tudi nogometni zvezdnik Robert Lewandowski ter ameriški alpski smučarki Lindsey Vonn in Michaela Shiffrin, ki so ji čestitali prek socialnih omrežij, poroča AFP.