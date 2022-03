Miami, 26. marca - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je hitro končala nastope med dvojicami na turnirju WTA v Miamiju z nagradnim skladom 7,5 milijona dolarjev. Klepačevo in Hrvatico Darijo Jurak Schreiber sta s 6:0 in 6:4 premagali Francozinja Alize Cornet in Švicarka Jil Teichmann.