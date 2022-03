V Čatežu se začenja posamično EP v šahu

Brežice, 27. marca - Terme Čatež so znova središče evropskega šaha, saj tam od danes do 6. aprila poteka posamično prvenstvo Evrope; odprtje je bilo v soboto. Prve poteze bo prek 300 tekmovalcev iz 40 držav potegnilo danes ob 15. uri. Na istem prizorišču pri Brežicah je bilo med 12. do 21. novembrom lani tudi ekipno EP v šahu.